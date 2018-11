Daverende show Deadmau5 op We Are Electric in Eindhoven

Een helm met een muisachtige kop is al jaren het handelsmerk van de Canadees. Tijdens zijn optreden heeft hij regelmatig een helmachtig masker in de vorm van een cartooneske muizenkop op. Hij draaide ook zaterdagavond in het Klokgebouw een mix van techno, electrohouse, progressive en trance. De doorbraak van Deadmau5 in 2007 was mede te danken aan de Nederlandse DJ Tiesto. Die zette het nummer Arguro van Deadmau5 op zijn Ibiza-album. Een jaar later kwam het eerste eigen album van de Canadees uit.

Hoogtepunt

Niets ten nadele van de andere dj’s was de show van Deadmau5 het absolute hoogtepunt van We Are Electric. Het optreden in Eindhoven is zijn enige show in Nederland. In vier area’s draaiden tussen 22 uur en 6 uur in de ochtend 26 dj’s. Het festival verliep zonder problemen.