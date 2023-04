David Derksen combineert zijn twee liefdes ledstrips en Chinees porselein: ‘Dingen komen tot leven door licht’

Milan Design Week Knotsgekke vlechtwer­ken bij Basketclub in Milaan

MILAAN - ‘Maak een gevlochten werk over de lolly-emoji’ is maar één van de vele ludieke challenges die Adrianus Kundert aan ontwerpers gaf. Instagramfenomeen Basketclub is in Milaan voor het eerst fysiek te zien. Een vrolijke boel, met een serieus randje.