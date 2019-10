DDW klaagt niet over het slechte weer

Eindhoven is in het weekeinde per trein lastig te bereiken. Door werk aan het spoor bij Boxtel tot en met zondag is reizen via Den Bosch en Tilburg naar Eindhoven lastig. De NS zet bussen in. Een ongeval zaterdag bij Weert leidde ertoe dat de verbinding naar Limburg eruit lag.

Hoewel de DDW niet over cijfers van bezoekersaantallen beschikt, is de indruk niet dat het minder druk is. Dit jaar zijn er online al vijftig procent meer entreekaarten verkocht dan vorig jaar. ,,Het kan goed zijn dat bezoekers even wachten tot het weer wat beter wordt", zegt woordvoerder Anoek Hagenaars. ,,Die hoeven niet allemaal nu meteen te komen.”

Bovendien is nu onbekend hoeveel er wel gekomen zijn. ,,Daar staat tegenover dat de trouwe fans toch wel komen. Die laten zich niet door een onweersbui tegenhouden.”

Een ‘tussenstand’ van aantallen bezoekers is er nog niet. ,,Op vijf punten scannen we tickets", zegt Edwin Schenk van ‘Ticketing DDW’. ,,Dat is in het Klokgebouw, het Veemgebouw, Sectie C, de Design Academy en het Van Abbemuseum. Die overzichten krijgen we pas eind deze week.”

De eerste zaterdag en zondag trekken altijd wat minder publiek, merkt Schenk op. ,,De professionals komen pas vanaf maandag. We weten dat het juist de laatste drie dagen van de DDW erg druk wordt. Dan kun je over de koppen lopen. Ik kan nu niet bevestigen dat het dit weekend minder is dan vorig jaar. Ik vraag het altijd even na bij de horecabedrijven. Dat zijn de eerste die dat merken en die draaien prima. De omzet is exact hetzelfde. Dat is een goed teken.”