DDW voor iedereen: een tour in het Arabisch

EINDHOVEN - Designers-collectief Maatschappelijke Vormgevers wil de Dutch Design Week toegankelijker en begrijpelijker maken voor mensen die weinig op hebben met design met op maat gemaakte rondleidingen. Zaterdag was hun eerste tour op het voormalige Campina-terrein, volledig in het Arabisch.

,,Ik woon nu twee jaar in Eindhoven maar ik had nog nooit van de Dutch Design Week gehoord”, vertelt Ali Ghazal uit Syrië eerlijk. Daarin staat de deelnemer aan de eerste DDW-tour in het Arabisch zeker niet alleen. Ook het designerscollectief Maatschappelijke Vormgevers (MVG) ziet een tegenstelling tussen bezoekers die van over de hele wereld speciaal naar Eindhoven afreizen en inwoners aan wie de week volledig voorbijgaat.

,,Veel bewoners vragen zich elk jaar af waar alle commotie voor is”, vertelt Aline Gerards. ,,Dit kan verschillende oorzaken hebben. Misschien is er sprake van een taal- of financiële barrière, waardoor zij een drempel ervaren en vaak zijn ontwerpprojecten best abstract en worden gewoonweg niet begrepen.”

Hun collectief, bestaande uit zes recent afgestudeerde designers, wil juist voor deze mensen een brug vormen en bedacht daarom de rondleidingen op maat om op een laagdrempelige manier in contact te komen met design. ,,Onze uitdaging is om de doelgroep te bereiken”, zegt Lotte de Haan.

Gratis tour afgelast

De gratis tour voor Eindhovenaren met een kleine beurs is wegens gebrek aan animo afgelast. Voor de Arabische tour zijn er vier aanmeldingen, allemaal gestrikt via hun eigen netwerk. Zo kent zij Zakaria Ghabash en Ali Ghazel via het taalcafé in Bibliotheek De Witte Dame. Vanmiddag hoeven zij niet te zoeken naar het Nederlandse woord maar kunnen ze alles vragen in hun moerstaal. Hiervoor is Latifa Imastofine als gids gestrikt, ook haar kennen de designers via een taalproject. Toen Imastofine zich vorige editie verwonderde over de mensenmassa rondom de Witte Dame, besloot de Haan haar mee te nemen naar een expositie.

Talenknobbel

,,Ze kletste bij alle ontwerpers de oren van de kop”, lacht ze. Vanwege dit enthousiasme en haar talenknobbel - Imastofine spreekt Marokkaans, Arabisch, Nederlands en Frans- vroegen ze haar als gids.

Ook nu knoopt de gids met alle makers een praatje aan en wijkt ze regelmatig af van de vooraf doorgestuurde teksten. Zo wil ze van een ontwerper weten waarom haar baby’s geen ogen hebben. ,,Dat was mooier geweest.” Maar vanmiddag heeft MVG bewust social design-ontwerpen uitgekozen, waarbij de vormgeving ondergeschikt is. Om te laten zien dat Design ook gaat over maatschappelijke vraagstukken die iedereen aangaan en niet alleen draait om ‘mooie vazen en stoelen’.

Een veelvoorkomend misverstand, volgens de Haan. ,,De DDW moet beter communiceren wat hier allemaal gebeurt.”