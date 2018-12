De Aftrap mag na schietpartij openblijven van Eindhoven, eigenaar houdt café voorlopig toch dicht

Politie en justitie onderzoeken de schietpartij van zaterdagavond nabij supporterscafé De Aftrap aan de Vonderweg. Tegenover het café raakten stamgasten zaterdagavond tijdens de wedstrijd PSV - AZ in een ruzie verwikkeld. Daarbij werd een van de betrokkenen neergeschoten in zijn been.

Op dit moment ziet de gemeente geen aanleiding om de zaak met een bestuurlijke maatregel te sluiten. ,,Nadere politie-informatie kan later mogelijk alsnog tot een gedwongen sluiting leiden”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Blijft voorlopig dicht

De exploitant Erwin de Kruyff van De Aftrap heeft zelf aangegeven voorlopig niet open te gaan. Met de gemeente is afgesproken dat de zaak tot 8 januari dicht blijft. In de tussentijd zal de gemeente op advies van de politie beoordelen of er aanleiding is voor maatregelen in het kader van het horecastappenplan, wat kan betekenen dat sluiting of een andere maatregel nodig is.

De meeste bezoekers van het café kregen niet veel mee van de schietpartij, zij zaten binnen naar de wedstrijd PSV-AZ te kijken die aan de overkant in het stadion gespeeld werd. Na afloop wilden niet veel fans iets kwijt over wat er gebeurd is. Enkele stamgasten lieten wel doorschemeren dat ze bang zijn dat het incident aangegrepen wordt om de zaak te sluiten.

