De Amerikaanse droom van cartoonist Ton Smits uit Eindhoven

Hij had zijn zinnen gezet op Amerika. Maar voor cartoonist Ton Smits daar na de Tweede Wereldoorlog naam maakte, moest hij erg zijn best doen. Uiteindelijk lukte het, Smits werd er misschien nog wel bekender dan hier. Over die tijd is de komende tijd een expositie te zien in het Ton Smits Huis in Eindhoven, de plek waar hij woonde tot hij in 1981 overleed. In die blauw-roze villa aan de rand van Genneper Parken is zijn hele collectie ondergebracht.