De ballen lijken vast te zitten aan touwtjes bij het NK freestyle voetbal in Eindhoven

EINDHOVEN - Zaterdagavond kwam de top van het Nederlandse freestyle voetbal samen in Dynamo voor het Nederlands kampioenschap. Voor de winnaars van deze kunstvorm wacht een ticket naar het WK in Valencia.

De ooh’s en aah’s wisselen elkaar in rap tempo af zaterdagavond zodra de deelnemers hun trukendoos opengooien op het NK Freestyle in de grote zaal van Dynamo in Eindhoven. Het kunstzinnige broertje van voetbal, zo omschrijft organisator stichting Freestyle Voetbal Nederland de sport op hun website.

Ooit begonnen met ‘gewoon’ voetbal

,,Bijna alle deelnemers zijn ooit begonnen met ‘gewoon’ voetbal”, vertelt Gijs van Dijsseldonk van Dynamo jeugdwerk. ,,Maar ze werden op een gegeven moment zo gegrepen door alle trucjes dat ze zich nu volledig daar op richten.” Sommige van die hoogstandjes – zoals de bal dood in je nek leggen- werden honderd jaar geleden al uitgevoerd door circusartiesten, de populariteit bij het grote publiek kwam toen de Braziliaanse baltovenaar Ronaldinho begin deze eeuw de trucs van de straat naar het voetbalstadion bracht.

Volledig scherm Jesse Marlet in de halve finale NK freestyle voetbal om Eindhoven; hij is de latere kampioen. © Rene Manders/DCI Media

Vanavond maken de 32 beste freestyle-voetballers van Nederland in knock-out battles van een halve minuut uit wie zich het komende jaar Nederlands kampioen mag noemen. Ook zijn er de onderdelen Next Gen (voor de jonge talenten), Best of the Rest (De toppers onder de top 16) en Dames. Voor de winnaars wacht een ticket voor het WK in Valencia dit najaar.

Kampioen traint 4 uur per week

Jesse Marlet uit Amersfoort, die vanavond zijn nationale titel verdedigt, weet ook wat het is om daar te winnen. Vorig jaar werd hij wereldkampioen in Praag. Marlet is zo’n 8 jaar actief als freestyler en reist de hele wereld over voor toernooien en optredens. En voor wie nog twijfelde of freestyle een serieuze sport is. Hiervoor traint hij gemiddeld zo’n 4 uur per dag.

Ondanks de aanwezigheid van een wereldkampioen in Dynamo vanavond is het geen uitgemaakte zaak dat Marlet vandaag ook de titel haalt. ,,Er is veel concurrentie. Nederland staat er internationaal goed op met het freestylen”, zegt organisator Guido van Moorselaar. Dat blijkt ook uit het feit dat er ruim 10.000 mensen meekijken met de livestream van het NK, waarvan het merendeel in het buitenland.

Wat zien zij? Intense battles vol zelfbedachte trucs, vliegensvlug voetenwerk, onmogelijke omwentelingen en vooral veel ballen die aan touwtjes vast lijken te zitten. Grofweg vallen alle uitgevoerde trucjes in een van de drie categorieën: lowers, het staand hooghouden met de benen en voeten; uppers: trucs met hoofd, nek, schouders en borst en sitdowns: trucs die zittend of liggend worden uitgevoerd.

‘Het is bijna dansen met de bal’

Al laat Marlet het lijken alsof het doodeenvoudig is. Met welk lichaamsdeel hij de bal ook raakt of in welke positie hij zichzelf ook manoeuvreert, de bal blijft aan zijn voet geplakt. Als bij zijn tegenstander in de finale – een herhaling van de finale van vorig jaar- wel een paar trucs mislukken, weet het publiek al wie de winnaar is. Terwijl de crowd een tromgeroffel inzet, steekt de jury zijn hand omhoog. Opnieuw magJesse Marlet als Nederlands kampioen de grote beker de lucht in tillen. Op naar Valencia!