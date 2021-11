‘De Bastaard’ van Zuidelijk Toneel: partijtje vrij worstelen met identiteit

‘Before/After’: duizeling­wek­ken­de multimedia­le ode aan verbeel­dings­kracht in Parkthea­ter

EINDHOVEN - Herinneringen, dood, seks en bedrog, verpakt in een opwindende cocktail van dans, theater, livemuziek en livefilm. ‘Before/After’ van NITE is een opwindend multimediaal sprookje in een ingenieuze regie van Guy Weizman, op woensdag 17 november te beleven in het Parktheater in Eindhoven.

20:00