De Berenkuil krijgt niet alleen een nieuwe kleur, maar ook nieuw beton

Jaar cel voor verslaafde die garage in Gemert in brand stak: ‘Levensge­vaar­lijk voor aanwezige bewoners’

14:08 GEMERT/EINDHOVEN - Een 44-jarige Eindhovenaar gaat voor twaalf maanden de cel in omdat hij in mei 2017 een garage bij een woning in Gemert in brand stak. Daarnaast krijgt hij een tbs-straf met voorwaarden. Dat bepaalde de rechter donderdag. ,,Hierdoor ontstond levensgevaar voor de aanwezige bewoners.”