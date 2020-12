De bewoners van Archipel Eerdbrand hebben tijdelijk een mini-museum in eigen huis

EINDHOVEN - De bedreigde zwaan, Femmes, enfants, animaux en het Portret van een Joods jongetje staan tentoongesteld in de hal van woonzorgcentrum Eerdbrand in de Woenselse Heide. Niet de echte schilderijen, maar hoogwaardige replica’s waarin details duidelijk te zien zijn.

,,Schitterend, alles wat met kunst te maken heeft, heeft aantrekkingskracht. De uitdrukking van het Joodse jongetje, het is prachtig”, zegt bewoner Ben ­Tennebroek (87). Samen met ­veertien andere bewoners heeft Tennebroek de opening van de tentoonstelling bijgewoond in de Gasterij van het centrum. Een museum­docent van de MuseumPlusBus heeft vijf kwartier lang tot in detail verteld over de drie schilderijen en het verhaal erachter. ,,Er heerste een doodse stilte. Iedereen was onder de indruk. Zo komt de kunst dichterbij en beleef je de kunst”, vervolgt Tennebroek.

Concept omgedraaid

De cliënten van Eerdbrand maakten geregeld een uitstapje naar Nederlandse musea met de MuseumPlusBus. Stichting Museum Plus Bus is een samenwerkingsproject van veertien Nederlandse musea. Vóór de pandemie brachten zij voornamelijk ouderen naar musea die daar niet naartoe ­konden vanwege hun lichamelijke conditie, geïsoleerde leefomgeving of financiële situatie. Door de pandemie is het concept om­gedraaid en brengen zij het museum naar de ouderen toe.

Interactief

Margreet Kloosdijk, werkzaam bij de dagbesteding, twijfelde dan ook geen minuut toen zij gebeld werden om hieraan mee te werken. ,,Normaal gaan wij naar het museum, nu zijn de stukken hier te zien, hoe leuk is dat?”, zegt Kloosdijk. ,,De cliënten vinden het heel interessant. Het is leuk om het verhaal achter een schilderij te horen. Het gaat dan veel meer leven. Op een interactieve manier worden de mensen erbij betrokken.”

Elise van Schaik, projectmedewerker van MuseumPlusBus legt uit: ,,Wij geven geen lezing, maar proberen mensen aan het denken te zetten en een gesprek op gang te brengen. We prikkelen de mensen met creatieve momenten, bijvoorbeeld door ze te laten tekenen. Zo brengen we een nieuw verhaal binnen in deze coronatijd. De reacties die we krijgen zijn erg positief.”

Welkome afwisseling

Tennebroek: ,,Ik heb in iedere geval een fantastische middag gehad. Het was een welkome afwisseling.” De MuseumPlusBus bezoekt in totaal ruim vijftig tehuizen in heel Nederland met een totaal van veertien schilderijen uit diverse Nederlandse musea.