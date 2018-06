De Bienskes pieken in de derde helft van Knoerttoernooi Wintelre

,,Het is een leuke sfeer hier. Voetballen is leuk, alleen kunnen we het niet zo goed. Wij gaan pieken in de derde helft", zegt teamgenoot Noor Pasmans die al uitkijkt naar het afsluitende tentfeest. De eerste drie wedstrijden verloor het team uit De Beerzen. Pien van Ham scoorde, maar wel in eigen doel.

In 1989 ontstond het Knoerttoernooi. Eric Segers was lid van de Oerlese vriendenclub die het toen organiseerde. ,,We begonnen op de velden van RKVVO in Oerle, toen met dertig teams. Het bleek een schot in de roos. De formule is in de loop der jaren ongewijzigd gebleven. Kleine veldjes, informeel, vooral plezier maken met een potje bier erbij."

Wisselbeker

Het toernooi verhuisde enkele jaren later naar Wintelre en het aantal teams groeide. Zaterdag streden vijftig herenteams en twintig damesteams om de wisselbeker van ruim een meter hoog. Zo'n 75% van de teams komt uit de Kempen. De teams die de kwartfinale halen, worden het jaar erop ingedeeld als groepshoofd van de poule.

De winnaar bij de heren in 2017 is ook weer van de partij. De spelers van het team Rood Blauw '25 drinken water. ,,Dit toernooi wordt er geen bier gedronken voordat de eerste prijs binnen is", zegt Lex van Dijk. De Eindhovenaar maakte vorig jaar nog deel uit van de selectie van Willem II om in De Kuip Feyenoord te bestrijden.

Veertien keer

Het komende seizoen verdedigt hij de kleuren van v.v. UNA. Rood Blauw '25 vindt tijdens de eerste drie wedstrijden al veertien keer het doel.

De Wintelreten hebben net de derby tegen een Vessems team verloren. ,,Sund", klinkt het uit de mond van keepster Ans van Ham. ,,We gingen voor alles of niets." Het Wintelrese vriendinnenteam voetbalt maar één keer per jaar, en voor maar één doel. ,,Je moet er iets voor over hebben om aan de derde helft mee te doen", zegt Mirna van Erp.