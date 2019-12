De Bloementuin-tas: een tas met presentje om mensen in Achtse Barrier met elkaar te verbinden

Hoe breng je mensen met elkaar in verbinding? Jeanne Vlassak uit de wijk Achtse Barrier had een mooi idee. ,,Ik hou ervan om mensen iets te geven. Ik zocht naar een manier om dat voor elkaar te krijgen en ervoor te zorgen dat mensen in de buurt meer contact krijgen en elkaar blij maken”, vertelt Vlassak. ,,Dat is de ‘Bloementuin-tas’ geworden.”

Burendag

En het is gelukt, de tas is sinds de burendag in september aan zijn ‘reis’ door de wijk begonnen. Vlassak is ook initiatiefneemster van de Bloementuin in het park in de wijk, waar een aantal buurtgenoten een tuin onderhouden, die toegankelijk is voor iedereen. Op deze manier heeft Vlassak zelf al heel wat mensen leren kennen. Zij heeft de tas gegeven aan een collega van de tuin.

De Bloementuin-tas wordt met een klein presentje doorgegeven van de ene aan de andere wijkbewoner. ,,Iedereen mag kiezen aan wie hij de tas geeft. Als presentje mag je iets kopen, maar je kan ook iets geven wat je nog hebt staan, als het maar met bloemen of planten te maken heeft.”

Liesbeth Smith heeft de tas gekregen, gevuld met vetplantjes. De geefster kent Smith van de Bloementuin en die wenste een blijvende prettige samenwerking. Smith heeft op haar beurt de tas aan Diane ‘van de soep’ gegeven. Smith: ,,Diane verzorgde iedere dinsdag van de maand de soep voor de lunch in wijkcentrum De Mortel. Ik wilde haar bedanken voor het regelen. Ik heb haar, heel toepasselijk, een pompoen gegeven uit de Bloementuin met een recept voor pompoenensoep.”

Nel Koenen is vrijwilliger in De Mortel. Ze verzorgt het kienen en werkt mee bij het wijkblad ’t Barrierke. ,,Het is een keileuke actie. Ik heb een glas gekregen met hyacinten, omdat de gever vond dat ik het verdiende voor al mijn vrijwilligerswerk. Ik vond op mijn beurt dat een vrijwilliger bij het wijkblad de tas verdiende.”