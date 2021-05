De bokser die nooit knock-out ging viel alleen voor de mooie Toos

Eindhoven­se horeca treurt nu Guus Meeuwis naar Rotterdam vertrekt: ‘Het is overmacht, maar voor ons wel wéér een klap’

8 mei EINDHOVEN - Een dubbele omzet voor de horeca, hotelkamers die voor de hoofdprijs aan de man worden gebracht en een stad waar het een dag of vijf feest is. Voor het tweede jaar op rij gaat dit aan Eindhoven voorbij nu de concertreeks van Guus Meeuwis in het Philips Stadion opnieuw is afgelast.