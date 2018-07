De BOM, ABN Amro en OVVIA helpen bedrijven in de regio Eindhoven met het verduurzamen van hun panden

ABN Amro, het Veldhovense bedrijf OVVIA en het fonds voor hernieuwbare energie van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) stellen samen ruim 12 miljoen euro beschikbaar voor de installatie van zonnepanelen op bedrijfspanden in Brabant. Met een aantrekkelijk aanbod willen ze bedrijven stimuleren om hun bestaande gebouwen te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Exploitatie

"Verduurzaming is een kwestie van willen. En daar gaan we bij helpen", zegt Jan van Hout, directeur van OVVIA. "Bedrijven moeten flink investeren om hun gebouw te verduurzamen en op energie te kunnen besparen, terwijl dat bedrag pas over acht tot negen jaar is terugverdiend. Daarom bieden wij een model aan waarbij wij het dak van de bedrijven gebruiken voor de exploitatie van onze eigen zonnepanelen. Wij investeren in de aanleg en het onderhoud. Wij schaffen ze aan en zijn verantwoordelijk voor de installatie van de zonnepanelen. Bedrijven die hun dak beschikbaar stellen, nemen in ruil daarvoor gedurende een vooraf overeengekomen periode de maandelijkse energie van ons af tegen een lagere energieprijs dan ze nu betalen."

Algoritmen

Overigens gaan de oplossingen die OVVIA biedt aan individuele opdrachtgevers verder dan alleen zonnepanelen. "We gebruiken algoritmen om tot oplossingen te komen. Er wordt goed berekend wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld van een energielabel E naar energielabel C of A te gaan. Wij laten opdrachtgevers kiezen uit diverse opties. Die zijn niet voor ieder gebouw hetzelfde. Vaak gaat het om een combinatie van zonnepanelen en ledverlichting. Dan heb je minder zonnepanelen nodig, maar we passen ook isolatie toe en plaatsen warmtepompen."

Besparing

Inmiddels zijn er in de regio Eindhoven diverse voorbeelden van een dergelijke overeenkomst te vinden. Zoals de Witte Dame in Eindhoven en de Schalm in Veldhoven. Omdat de druk vanuit de rijksoverheid en de Europese Unie groter wordt op de bedrijven om de voorgeschreven norm op tijd te halen, komen er steeds meer aanvragen bij OVVIA binnen. Het bedrijf, in 2009 opgericht als zusterbedrijf van Van Hout adviseurs en installateurs, is de afgelopen jaren flink gegroeid. Om verder te kunnen opschalen en de aanschaf van de zonnepanelen te kunnen voorfinancieren, springen ABN Amro en de BOM nu bij. Van Hout verwacht mede door die samenwerking dit jaar een groei van 60 procent te realiseren. "Veel ondernemers zijn zich er niet van bewust dat ze verplicht zijn om bij te dragen aan de reductie van CO2. De samenwerking met ABN Amro en de BOM maakt het mogelijk aan die wettelijke verplichting te voldoen en flink te besparen op de energierekening, zonder zelf te hoeven investeren."

Banken