De Boschuil in Eindhoven krijgt groene vingers

Feest en expo in GGzE De Boei Kunst in Eindhoven

17:27 EINDHOVEN - Kunst maken helpt mensen met een psychiatrische aandoening bij hun herstel. Bij het terugvinden van hun eigenwaarde en het aangaan van nieuwe contacten. Zaterdag getuigden ze daar in Eindhoven van bij de expositie 'All you need is love'.