De Brabander volgens Eindhovense fotograaf Gerardus van Mol (1928-2020)

Zijn beste zwart wit-foto is Go to heaven, daar hoefde hij niet lang over na te denken tijdens het interview dat het ED met hem had naar aanleiding van zijn overzichtstentoonstelling bij Pennings Foundation, december 2018. De bewuste foto maakt indruk: je ziet een man op zijn sterfbed en diens vrouw die - rozenkrans in de hand - hem bijstaat. Het gaat om Sjo de Bresser-van de Pol en Marinus de Bresser. Het echtpaar woonde in een tamelijk vervallen boerderijtje met hun twee koeien en flink wat kippen, even buiten Best. Van Mol maakte de foto met zijn Rolleicord.