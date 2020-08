De Cultuurzomer van Sahin Sisic: Vertellingen van lege straten

,,Ik ben altijd in beweging. Altijd naar andere plekken. Ik kan niet binnen zitten. Dat was ook zo in de oorlog in Bosnië. Ik moest gewoon met mijn camera over de straat lopen, hoe gevaarlijk dat ook was, met de kogels en de bommen. Zo heb ik de film Planet Sarajevo gemaakt. Ik ben door Europa gaan zwerven en neergestreken in Nederland. Aanvankelijk in Amsterdam. Die stad voelde als Sarajevo, maar nog diverser. Uiteindelijk ben ik in Breda terechtgekomen. Ik ben regelmatig in Eindhoven omdat mijn kinderen daar wonen.”

Speelfilm over Srebrenica

,,Een tijd geleden gooide de postbode een pakje door mijn brievenbus. Een manuscript, het verslag van een man die Srebrenica overleefd had, Kadir Habibovic. De Engelse titel is Life against death: Srebrenica. Het komt binnenkort uit in het Nederlands. Habibovic ontsnapte aan zijn executie en verschool zich in de wildernis. Hij heeft het geschreven als een getuigenis van wat hij gezien en gevoeld heeft. Je hoort zijn innerlijke stem. Het boek leest als een filmscript. Er zit een geweldige kracht in. Ik besloot er een speelfilm van te maken die A voice from the mountain gaat heten. Er zijn talloze films over de Tweede Wereldoorlog, maar over deze tragedie is er eigenlijk niets. Ik was in Sarajevo om contracten te tekenen met co-producers toen de coronacrisis toesloeg. Onderhandelingen met een producer in Portugal konden niet doorgaan."

,,Ik ben tijdens de lockdown in Sarajevo gaan rondlopen met mijn fotocamera. Het is een fantastisch apparaat, waar je heel goed mee kunt filmen. Vroeger liep ik altijd met zo'n grote camera op mijn schouder. Dat kweekt afstand. Met deze camera denken mensen dat ik alleen foto's maak. Het was een merkwaardige belevenis. Een straat met winkels en bars waar je anders over de hoofden kon lopen, was nu helemaal leeg. Ik was daar helemaal alleen. Toen verscheen er iemand die me uitnodigde om dichterbij te komen. Dat was meteen al de opmaat naar de film."

Lege straten

Sahin Sisic ,,Terug in Breda ben ik daarmee doorgegaan. Ik heb de bevolking van de lege straten gefilmd, daklozen en verslaafden aan drank en drugs. Mensen die in de parken huizen, Nederlanders, Polen en Afrikanen. Ongelofelijk aardige mensen. Ik kwam ze meermalen tegen, leerde ze kennen. Ze voelden als geestverwanten, als vrienden of zelfs familie. Door hen kon ik de menselijke ziel observeren. Zij worden de helden van de film, die ik voorlopig Vertellingen van lege straten noem. Breda in lockdown was een studio in de openlucht. Je werd niet gestoord en door de stilte heb ik dit kunnen maken. Nu kan dat al niet meer. In de film wil ik een brug slaan tussen Sarajevo en Breda. Het was niet gepland, maar het gebeurde omdat ik die andere film wilde maken. Dit is wat corona me gegeven heeft."