De DDW in Eindhoven laat met natuurhuis en fabriekswoning van een ton zien dat bouwen efficiënter en duurzamer kan

Een huis dat compleet uit de fabriek komt, met een groot deel van de inrichting erbij. StartBlock heet het, en het is misschien wel het meest down to earth ontwerp op de hele Dutch Design Week. Het wordt op een oplegger gezet, naar de bouwlocatie gereden en daar op zijn plaats getakeld. Aansluiten op de nutsvoorzieningen en klaar is kees. Bijzonder is volgens Hans van der Veldt van StartBlock dat het idee is ontstaan op deze plaats, het Ketelhuisplein op de DDW.