De duizend gezichten van MS gevat in één confronterende voorstelling

Rijk boek en expo van betrokken kunstenaar Theo van Keulen

In het boek van ruim 600 pagina’s passeren meer dan 1400 kunstwerken van Theo van Keulen de revue. Een rijk boek dus, van een rijk kunstenaar. Een klein deel van het werk is nu ook te zien in de Cacaofabriek in Helmond.

20:00