De Effenaar Eindhoven wordt een ‘smart venue’

EINDHOVEN - Poppodium De Effenaar in Eindhoven maakt zich op voor een volgende fase in zijn bestaan, als 'smart venue' in een omgeving vol hoogbouw. Aan een passend toekomstplan wordt nu gewerkt.

Natuurlijk. Popconcerten in allerlei vormen en gedaanten organiseren, dat blijft de belangrijkste reden van bestaan van het Eindhovense poppodium De Effenaar. Maar dat die rol langzaam en stapje voor stapje aan het veranderen is, dat is een ding dat zeker is. De Effenaar wordt namelijk een 'smart venue', als het aan directeur Jos Feijen ligt.

,,Dankzij alle technische ontwikkelingen kunnen we langzaam maar zeker extra dimensies aan de muziek toevoegen", legt Feijen uit in het restaurant van het poppodium in de Dommelstraat, net aan de rand van het Eindhovense centrum. ,,Virtual reality, augmented reality, 5G-internetverbindingen, live-concerten streamen zodat mensen thuis mee kunnen kijken? We zijn het allemaal mogelijk aan het maken, hier. Want we denken dat deze technieken toegevoegde waarde hebben voor de muziek, de muzikanten en de concerten hier."

En, niet in de laatste plaats, verwacht Feijen dat die ontwikkelingen nieuwe verdienmodellen opleveren voor de Effenaar. Want het podium mag het boekjaar 2018 dan - net als de voorgaande jaren - met een kleine winst hebben afgesloten, op financieel gebied blijft het schrapen. ,,Het is echt een kwestie van de eindjes aan elkaar knopen", verzucht de 56-jarige Feijen, die inmiddels al weer sinds 2012 aan het roer staat. ,,We moeten echt een uitgekiende programmering voeren, waarbij we op het ene wat verdienen zodat we op het andere wat toe kunnen leggen. Want anders redden we het niet."

De tijd dat de Effenaar het walhalla was voor de Zuidoost-Brabantse liefhebber van alternatieve muziek is dan inmiddels ook verleden tijd. Ook muzikanten van het kaliber Golden Earring, Nick & Simon en Heino strijken regelmatig neer in de Dommelstraat. ,,Voor de Engelse en Amerikaanse toppers in het alternatieve circuit zijn wij met onze capaciteit van 1200 man te klein. Dergelijke bands kiezen voor grotere zalen, in Nijmegen, Tilburg of Utrecht. Wij moeten het hebben van de toppers in de lagen daaronder, met name het steviger werk. En van leuke, verrassende acts zoals de Heino-avond met een heavy-metalsaus. Dat is de werkelijkheid waarnaar we te handelen hebben."

Nieuwe wegen

Vandaar de zoektocht naar nieuwe wegen, en daarbij wordt ook gekeken naar het gebouw zelf. ,,Daar sleutelen we continu aan, eigenlijk. Een extra bar erbij in de grote zaal hebben we nu, evenals nieuwe geluidsapparatuur. We zijn nu aan het kijken naar verbeteringen van de kleine zaal, het restaurant en de toiletgroepen."

In de plannenmakerij speelt ook de veranderende omgeving van de Effenaar een rol. De komende jaren wordt daar volop gebouwd. Eerst verschijnt op het Stationsplein District E, drie woontorens. Aan de noordkant van het station komt in de jaren daarna het plan StationsknoopXL, waar ook woningen en kantoren komen. En aan de oostkant van het station, aan de Fuutlaan, komt in het verlengde van het Student Hotel ook volop (hoge) nieuwbouw.

,,Dat betekent dat de positie van De Effenaar ten opzichte van de directe omgeving ook verandert", benadrukt de Effenaar-directeur. ,,In de huidige omgeving is het een behoorlijk iconisch gebouw. Met al die hoge nieuwbouw valt het straks weg. Dat vraagt om een passend antwoord, zowel qua gebouw als wat betreft ons aanbod, onze aanpak. Misschien moeten we wel veel vaker overdag open zijn, maar dat heeft nogal wat consequenties. Daar zijn we nu druk op aan het studeren."