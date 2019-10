De Effenaar in Eindhoven en Dutch Rose Media gaan voor 3D

EINDHOVEN - De Effenaar in Eindhoven biedt vanaf deze week onderdak aan een 360-graden filmstudio van het bedrijf Dutch Rose Media waar in 3D video-opnamen worden gemaakt.

Zondagavond staan de Nederlandse rappers Rico en Sticks nog op het podium van de Effenaar in Eindhoven. Maar een paar uur later, op maandagmiddag, is de grote zaal van het Eindhovense poppodium het domein van de voetballers van het eerste elftal van PSV, van toppers als Donyell Malen, Mohamed Ihattaren en Steven Bergwijn.

In een speciale 360-graden filmstudio worden er die middag in video-opnamen gemaakt van deze topvoetballers door de mensen van Dutch Rose Media, het bedrijf van Natasja Paulssen. En wat daar zo bijzonder aan is? Dat het om 3D-opnamen gaat van de PSV-voetballers die over een tijdje gebruikt worden tijdens rondleidingen in het PSV-stadion.

Die drie-dimensionale beelden zijn dan in het stadion op een smartphone met een speciale app voor augmented reality te zien alsof ze levensecht zijn. ,,Je kunt om de spelers heen lopen en zelfs inzoomen en uitzoomen. De beelden zijn bovendien haarscherp”, legt Paulssen trots uit naast de peperdure, van tientallen filmcamera’s voorziene filmstudio die is opgesteld in de grote zaal van de Effenaar. Een studio - inclusief bijbehorende computers en servers - die ze onlangs met behulp van banken, financiers en een subsidie heeft aangeschaft.

Volumetric

Samen met de leverancier van de studio, het Franse bedrijf Volumetric, zijn haar medewerkers juist alles in gereedheid aan het brengen om 3D-opnames te maken van de Amsterdamse muzikante Chagall, die faam verwierf met haar pak vol bewegingssensoren waarmee ze muziek maakt. Voor deze gelegenheid is ze echter gehuld in kniehoge, van doorzichtig plastic gemaakte laarzen en een in een knalrood, weinig verhullend niemendalletje dat schril afsteekt tegen het gifgroene greenscreen-doek van de studio.

Met haar bedrijf speelt de in Bergeijk wonende Paulssen sinds een jaar of twee vanuit het Videolab op Strijp-S een pioniersrol op het gebied van augmented reality. ,,Simpel gezegd komt het er op neer dat je met digitale technieken iets toevoegt aan de werkelijkheid", legt ze het op verzoek zo simpel mogelijk uit. ,,Het probleem tot op heden was dat we niet in 3D konden filmen. Dankzij de apparatuur van Volumetric kan dat voortaan wel.”

Voldoende ruimte om de studio op te bouwen in haar kantoor in het Videolab was er echter niet. En daar komt de Effenaar om de hoek kijken. Het poppodium is onder de noemer ‘smart venue’ sinds een jaar of twee de paden van augmented reality en virtual reality aan het verkennen, en werkte daarbij al samen met Paulssen. ,,Onze grote popzaal staat door de week overdag leeg en Natasja had ruimte nodig voor haar studio. Een en een is dan al snel twee.”

Twee kanten

Zodoende verhuurt de Effenaar de zaal vanaf nu voor een paar dagdelen per week aan Dutch Rose Media, dat er commerciële activiteiten kan ontplooien voor klanten als PSV, Philips en bekende en minder bekende artiesten. ,,Maar het mes snijdt aan twee kanten", voegt Feijen daar nadrukkelijk aan toe zeggen. ,,Er komt ook een onderzoeksprogramma. Samen met Fontys en de TU/e gaan we ook kijken hoe we deze studio kunnen inzetten op andere terreinen, met name het culturele vlak. Aan die kruisbestuiving hechten we als Effenaar veel waarde.”

Paulssen heeft grote verwachtingen van deze nieuwe techniek. ,,We hebben flink moeten investeren in deze studio. Dat hadden we niet gedaan als we er niet in geloofden. En hetzelfde geldt uiteraard voor de investeerders. Hiermee zetten we echt weer een hele stap in de verdere ontwikkeling van de virtuele werkelijkheid”