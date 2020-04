Dé Eindhovense Steen voor de binnenstad moet nog gekozen worden

Daar legt Alan Janssen van het gelijknamige stratenmakersbedrijf zes proefstroken in opdracht van hoofdaannemer Heijmans. In iedere strook komt een andere, grijs getinte tegel/steen met kiezeltjes erin. Van muisgrijs tot donkergrijs of bijna beige, met meer of minder kleurtjes erdoor verweven, vierkant of langwerpig, in recht of diagonaal verband. Drie liggen er al, morgen volgen de andere drie. Die vervangen de muisgrijze stenen die afgelopen jaar getest zijn.