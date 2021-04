De energie spat van het dak op het Parktheater in Eindhoven

EINDHOVEN - Genoeg stroom voor zo'n duizend huishoudens wordt er inmiddels opgewekt door bijna tienduizend zonnepanelen die in Eindhoven liggen op panden van de gemeente. Als het aan wethouder Rik Thijs ligt is dat pas het begin.

Het dak van het Parktheater in Eindhoven bood al een prachtig uitzicht over de skyline van Eindhoven maar levert sinds kort ook keiharde euro's op. De honderden meters bitumen zijn vol gelegd met zonnepanelen waardoor het dak nu een hoeveelheid stroom genereert vergelijkbaar met het verbruik van honderd huishoudens.

15 miljoen euro

Het is het sluitstuk van het eerste deel van fase 1 van de klimaatverordening van de stad. De uiteindelijke doelstelling is een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2030 maar daarvoor zijn nog wel wat stappen te zetten. In het tweede deel van fase 1 worden er op nog eens 35 gemeentelijke panden zonnepanelen gelegd. Ook krijgen 45 panden dakisolatie en 115 panden ledverlichting. Een totale investering van 15 miljoen euro.

Veel geld maar de gemeente wist tot dusver ook al zeven miljoen euro subsidie binnen te halen. De overige miljoenen denkt de gemeente de komende jaren terug te verdienen via de opbrengst van energie die de panelen leveren. Thijs: ,,We hopen bovendien dat we als gemeente een aanjager kunnen zijn voor alle Eindhovenaren om hun huis te verduurzamen. Wij laten zien dat het kan en dat de investering makkelijk terug te verdienen is. De kennis daarover delen we graag. Met particulieren maar ook met verenigingen, woningbouwcorporaties en bedrijven.”

Uitdaging

Een paar zonnepanelen op het dak is ook voor de gewone Eindhovenaar een overzichtelijke uitdaging. Ook qua kosten. De echte uitdaging begint bij fase 2 want dan verlegt de gemeente de focus naar de wijze waarop de eigen panden verwarmd worden. Nu in verreweg de meeste gevallen nog door aardgas maar in de toekomst moet dat zoveel mogelijk gebeuren via bijvoorbeeld warmtepompen of een collectief warmtenet.

Vooral bij het wat oudere vastgoed vraagt dat een forse investering die veel minder makkelijk is terug te verdienen. ,,Maar het kan”, zo vertelt Thijs. ,,Bij het stadhuis, toch een pand uit de jaren zestig, is het ook gelukt. Om het op grote schaal toe te passen is echter ook Eindhoven afhankelijk van het rijk. Er moet boter bij de vis.” Thijs bedoelt dat er subsidies moeten komen net als die er nu zijn voor zonnepanelen. ,,Als we ook de gewone Eindhovenaar van het gas af willen krijgen, moet je die investering wel interessant maken.”

Warmtevisie

Later dit jaar komt de gemeente met een warmtevisie. Daarin wordt onder andere opgenomen waar er in Eindhoven duurzame warmtebronnen te realiseren zijn en welke wijken daarvan kunnen profiteren.