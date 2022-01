De fiets als echt alternatief voor de auto: ‘Per kilometer ook een stuk goedkoper dan het openbaar vervoer’

EINDHOVEN - Nog meer mensen de auto uit en de fiets op. Vanuit die gedachte werken vier Eindhovense raadsleden momenteel aan een nieuw voorstel om het fietsgebruik in Eindhoven verder te promoten. Te beginnen met een inventarisatie van wat er al is en wat nog nodig is.

Ooit geweten dat er op de Vestdijk dagelijks 10.400 fietsers passeren, dat Eindhoven meer fietsen heeft dan inwoners en dat er in de binnenstad 30 procent meer wordt gefietst in vergelijking met tien jaar geleden? Zomaar enkele fietsweetjes die afgelopen woensdagavond voorbijkwamen tijdens een discussie-avond over de fiets.

Wat brengt de toekomst?

Die avond werd georganiseerd door de raadsleden Jan Hopstaken (PvdA), Bart Habraken (GroenLinks), Robin Verleisdonk en Tom Brouwers (beiden D66). Ze hadden diverse sprekers uitgenodigd die vertelden wat er op fietsgebied allemaal is gebeurd in Eindhoven. Wat er nog beter kan en wat de toekomst gaat brengen.

Namens de gemeente vertelde Bas Braakman, beleidsadviseur fiets, over de plannen voor de komende jaren. Nieuwe (ondergrondse) fietsenstallingen bij het station, snelfietsroutes en de ambitie om de fietser op meer plekken in de stad voorrang te geven ten opzichte van het andere verkeer.

Meer aandacht is volgens Braakman nodig omdat het steeds drukker wordt op de fietspaden. Met bovendien steeds diverser verkeer zoals maaltijdbezorgers, bakfietsen en steeds snellere elektrische fietsen. ,,Waar het aantal verkeersslachtoffers al jaren afneemt, stijgt het aandeel van verongelukte fietsers. Een derde van die fietsdoden reed op een e-bike.”

Veilig naar school

Fietsburgemeester Sarge Meulman vroeg vooral aandacht voor de veiligheid van kinderen die op de fiets naar school gaan. ,,De afgelopen jaren is er vooral aandacht geweest voor de doorstroming van autoverkeer en dat is nadelig geweest voor de fietsers. Omdat ouders het nu vaak te onveilig vinden om hun kinderen zelf te laten fietsen, brengen ze de kinderen met de auto naar school. Dat zorgt weer voor drukte rondom de scholen.”

Meulman pleitte voor de invoering van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de hele stad. ,,De kans op een zwaar ongeluk is dan veel kleiner. Er zijn voorbeelden in het buitenland waar het goed werkt, maar in Eindhoven lopen we nog een beetje achter.”

Auto’s niet verjagen

Een verfrissende blik op de toekomst kwam er van Carlo van de Weijer, director Smart Mobility aan de TU/e. Hij pleitte voor flinke investeringen om het fietsen aantrekkelijker te maken, maar hield tegelijk ook een pleidooi om de auto niet te verdrijven. ,,Als ik dan verhalen lees over hubs waar mensen moeten overstappen op het openbaar vervoer, denk ik vooral dat dat een goede manier is om mensen naar een andere stad te jagen.”

Huizen bouwen voor mensen zonder auto, ook zo’n slecht idee vindt Van de Weijer. ,,Dat is leuk voor expats, hipsters en oude mensen zonder vrienden, maar wat voor stad krijg je dan? De auto beter uit het zicht houden en meer ruimte voor de fiets zou het credo moeten zijn.”

Goedkoper dan het OV

Volgens Van de Weijer zouden overheden juist wat terughoudender moeten zijn met investeringen in openbaar vervoer. ,,De fiets heeft veel meer toekomst dan bussen treinen. Mensen hebben graag hun lot in eigen hand en bij het openbaar vervoer ben je altijd afhankelijk van anderen. De fiets is daarom een veel serieuzer alternatief voor de auto. Goedkoper bovendien dan het openbaar vervoer. Want daar moet per reizigerskilometer altijd 20 tot 50 cent bij om het rendabel te maken.”

De presentaties van woensdagavond worden meegenomen in het voorstel dat de raadsleden eind deze maand voorleggen aan de rest van de gemeenteraad.

Volledig scherm Een impressie van het voorlopige ontwerp van de fietsenkelder onder het Stationsplein. © Ontwerp en visualisaties Movares