De flonkerende woede van Beryl Anne: ‘Ik heb me vaak zó onveilig gevoeld’

„Ik kan me er zó boos over maken”, briest Anne den Boer, zoals Beryl Anne eigenlijk heet. ‘Houd je handen thuis’, zingt ze in ‘Hands’. Daarin beschrijft ze haar angst wanneer ze ’s avonds naar huis fietst. „Ik heb me vaak zó onveilig gevoeld. In Rotterdam, waar ik woon, maar ook vroeger in Eindhoven. Een auto die naast je komt rijden, raampje omlaag, terwijl je probeert te doen alsof het er niet is. Ik voel me gedwongen om langs grote wegen te fietsen, waar het net wat drukker is. Ik heb dat lang geaccepteerd als normaal. Maar op een gegeven moment kun je er niet onderuit dat het helemaal niet normaal is. Ik voel me daar boos en machteloos over. Dat begon aan me te vreten. Ik moest het gewoon van me af schrijven.”