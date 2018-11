‘De gemeente Eindhoven heeft óók een zorgplicht’

Van de acht bewoners kunnen er drie doorstromen naar een van de andere huizen van Zorgokee, met minder intensieve zorg. Dat type zorg blijft het in Sint-Oedenrode gevestigde bedrijf aanbieden. ,,Maar de andere bewoners zijn daar nog niet aan toe", zeggen Diana Mollet en Maikel Wijn, coördinatoren Beschermd Wonen bij Zorgokee. Het gaat om vijf jongvolwassenen die nu nog in de twee huizen van Zorgokee aan de Duinkerkenlaan wonen, na een verwijzing door generalisten van WIJeindhoven. ,,Dit is een heel kwetsbare groep. Als er een probleem is kunnen ze in paniek raken en zichzelf iets aandoen.”