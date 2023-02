De gemeente heeft de handen vol aan bezwaren tegen kamerverhuur: ‘Leefbaarheid zal alleen maar beter worden’

Grote kamer gesplitst

Woensel-West op slot

,,Het zijn huizen uit de jaren 30, dus heel gehorig. Dan kun je wel raden hoe het is met vijf volwassenen als buren.” De twee eigenaren, ook aanwezig, erkennen dat er in het verleden beneden een stelletje woonde dat veel ellende veroorzaakte. ,,Maar dat is nu voorbij.”

Verzoek tot handhaving

De eigenaren vinden het jammer dat ze de afgelopen jaren weinig klachten hebben gehoord. ,,Bij het kadaster had je onze contactgegevens kunnen vinden.” Nu delen ze alsnog een telefoonnummer, in de hoop dat de buren klachten zullen melden. Dat is voor de buurman geen optie meer. Als de gemeente de vergunning intrekt op grond van de ‘op slot’ bepaling, gaat hij meteen een verzoek tot handhaving indienen, zegt hij stellig.

Het huis in de Madeliefstraat 34 is van dezelfde eigenaren. Daar gaat het om vijf kamers. Het college wil de vergunning intrekken omdat het hier zou gaan om woningsplitsing in plaats van kamerverhuur. De discussie gaat over of er sprake is van een keuken of een pantry zonder kookgelegenheid. De bezwaarmaker was niet aanwezig.