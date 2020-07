De groene bussen van FlixBus rijden weer: netwerk vanuit Tilburg en Eindhoven deels hervat

Canto Ostinato met marimba's en vibrafoons: van meditatief tot overrompe­lend

0:58 Ik heb het echt gezien: het Christusbeeld bovenop de Paterskerk draaide zich heel even om en stak z’n duimen omhoog. Wat hij hoorde in de binnentuin van DomusDela beviel hem en wat hij in die seconde zag ook. Gisteren was het eerste zomerconcert in een reeks van tien, onder artistieke verantwoordelijkheid van het Muziekgebouw en het was als een warm bad.