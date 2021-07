De grootste sportmarketeer van Nederland doet een stap terug: ‘De afgelopen twee jaar ben ik niet meer de beste Bob van Oosterhout geweest’

A.F.Th. van der Heijden Huis behoudt naam, maar naamgever trekt zich terug

23 juli EINDHOVEN - Een klap was het zeker, toen schrijver Adri van der Heijden aangaf geen bijdragen te kunnen leveren aan het A.F.Th. van der Heijden Huis. Dat daarmee de naam zou komen te vervallen kon maar net voorkomen worden. En dat is niet de enige reden waarom de officiële opening van het Huis in DomusDela uitgesteld is.