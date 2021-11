De Grote Beek komt weer boven de grond

Maxi Romero vindt zichzelf klaar voor de volgende stap bij PSV: ‘Maar de trainer beslist’

Maxi Romero vindt dat hij klaar is voor meer minuten in het eerste elftal van PSV, maar respecteert de beslissingen van trainer Roger Schmidt. De aanvaller sprak deze week met tv-zender ESPN over zijn periode bij PSV en zijn huidige vorm. ,,Ik ben er klaar voor en zou mezelf opstellen, maar de trainer beslist. Het is moeilijk na een lange blessure snel terug te komen op mijn oude niveau.”

18 november