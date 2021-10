De Grote Efteling Koekoekshow in het Parktheater: Kinderen redden de magie van de Efteling

Zondag was in het Parktheater de première van de Grote Efteling Koekoekshow, die kinderen meeneemt achter de schermen van de Efteling. Dit interactieve karakter maakte neerploffen in het pluche bijna net zo spannend als een echt pretparkbezoek.

De vrolijke klanken van het Carnaval Festival klinken door de zaal. Het podium is gevuld met een grote machine, vol draaiende tandwielen, oplichtende knoppen en blinkende buizen. Het blijkt de controlekamer, de plek in de Efteling van waaruit ze alles aansturen. Voor het eerst staat die vandaag niet daar maar in het Eindhovense Parktheater. Hierna volgen nog zo’n 50 andere locaties voor de 12e theatershow van de Efteling.

Voor wie twijfelt aan de echtheid, wordt gestart met een demonstratie. Met een druk op de knop is er verbinding met Holle Bolle Gijs. Op de parkcamera zie je hoe een meisje een propje in zijn mond mikt, een paar seconden later schiet die plots het podium op. Later volgen ook de rode neuzen van het Carnaval Festival en is er per ongeluk contact met de Indische waterlelies. De eerste rij gilt als de waterdruppels hun kant opspatten.

Timon (10) en Diebe (8) Oudegeest uit Meteren horen tot de bezoekers die genieten van de show. ,,Dit is bijna net zo leuk als het park zelf”, zeggen de broers. ,,Daar zijn ze we al zeker 20 keer geweest.” Gemiddeld gaan ze zo’n 5 keer per jaar en meestal samen met hun in Eindhoven wonende grootouders. Omdat dit lastiger gaat nu oma in een rolstoel zit, is de theatershow een mooi alternatief. ,,Ik ben echt onder de indruk hoe de voorstelling in elkaar is gezet”, vertelt oma Helga. De controlekamer geeft de show niet alleen een informatief, maar vooral interactief karakter. Regelmatig halen ze een vrijwilliger uit de zaal die achter de knoppen mag kruipen om bijvoorbeeld de Python besturen.

Oma’s eerste bezoek aan de Efteling is ruim 60 jaar terug. ,,Nog altijd is een bezoek aan de Efteling iets magisch. Voor alle leeftijden.” Alleen die magie blijkt precies waarop hackers, die plots op het schermdoek opduiken, het gemunt hebben. Alle magie in het park blijkt afkomstig uit het hart van de Efteling, een geheime plek waarvan alleen de oprichter de locatie wist. Omdat de controlekamer nu weg is uit de goed beveiligde Efteling, dreigen hackers die te achterhalen. Alleen als het met hulp van de zaal lukt om eerder de locatie te vinden, kan de magie nog gered worden.

Terwijl de hele zaal koortsachtig meedenkt, heeft Timon als echte Efteling-expert allang door dat het hier geen echte controlekamer betreft, maar een modern sprookje. ,,Ik heb in het park namelijk ooit de knoppen zien hangen om de attractie te bedienen.”