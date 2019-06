De havo mist een eigen smoel

Le Bal, een historisch ratjetoe in een swingende balzaal

0:21 RECENSIE - Te mooi om waar te zijn: honderd jaar in pakweg twee uur. En als het dan over geschiedenis gaat, dan is precies honderd jaar weer net te karig, omdat het grote keerpunt in de twintigste eeuw De Grote Oorlog is, die in 1914 begint. Le Bal begint echter met het stemrecht voor vrouwen, dat grappig in beeld wordt gebracht door met woorden te spelen, maar historisch gezien van een andere categorie is.