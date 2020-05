De hockeysters van Nuenen waren in 1960 de beste. Wie speelde er in dit elftal?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl

De dames van hockeyclub Nuenen werden in 1960 kampioen in de tweede klasse C. In ieder geval de dames Tielemans, Van de Kerkhoff en Reesingk maakten deel uit van dit elftal. Ging het team destijds per platte kar door het dorp of heeft u andere herinneringen, we horen het graag. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl en onder dit artikel voor meer foto’s

Volledig scherm Muurschilderingen in Gerardusschool in Weebosch © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Vliegende vogels, een kip op haar nest en een boerenhuisje. Zomaar enkele voorstellingen die de kinderen van de Gerardusschool in Weebosch op de wanden van hun schooltje tekenden. Het was in januari 1956 dat deze kinderen poseerden voor hun kunstwerk waaraan ze onder regie van de jonge kunstschilder Jack Scheepens uit Eindhoven hadden gewerkt. Die had de opdracht op voordracht van Edi de Wilde, destijds directeur van het Van Abbemuseum, gekregen.

Holbewoners

De Eindhovense kunstenaar, 25 jaar oud, besloot de kinderen van de school te betrekken bij het project. Het moest een voorstelling worden waarin de primitieve uitingen van kinderen centraal stonden. Simpele tekeningen die een verslaggever van de plaatselijke krant vergelijkt met de krabbels die holbewoners in de prehistorie op hun holwanden tekenden. Hoewel het project in eerste instantie nogal geridiculiseerd werd, stelt schooldirecteur Van de Laar bij de opening tevreden vast dat er toch de nodige belangstelling is.

Edwin van Onna deed een jaar geleden al eens onderzoek naar de kunst in de openbare ruimte in Bergeijk. ,,Ook het kunstwerk van Scheepens kwam voorbij. In het archief van het Van Abbemuseum vond ik de nodige correspondentie die vooraf ging aan het gunnen van de opdracht aan Scheepens. De brieven schetsen tevens een onthutsend beeld van de omstandigheden waarin de Eindhovenaar leefde.”

Talentvol kunstenaar

Scheepens woonde destijds nog bij zijn ouders aan de Kruisstraat, zo blijkt uit de brieven. In een gezin waar de nodige spanningen waren en vader en moeder de eindjes maar moeilijk aan elkaar konden knopen. Ook Van Abbedirecteur De Wilde maakte zich zorgen om Scheepens in wie hij een talentvol kunstenaar zag. Sinds 1955 deed hij meerdere pogingen om hem aan werk te helpen zodat Scheepens zou kunnen bijdragen aan de inkomsten thuis. Voor de opdracht in Weebosch weet De Wilde uiteindelijk 800 gulden los te peuteren.

Over Scheepens is in de archieven verder eigenlijk niks te vinden. In 1977 komt hij nog een keer voorbij als het gaat om de aankoop van een aantal werken maar van een echte doorbraak lijkt het nooit gekomen. Het schoolgebouw van de Gerardusschool staat er nog steeds maar de tekeningen zijn niet meer zichtbaar.

Volledig scherm Nuenen Dames kampioen in 1960 © Frans van Mierlo

