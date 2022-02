‘De honden ogen fit’: Veldhovenaar gaat voor wereldtitel sledehondenracen

VELDHOVEN/GÅSBU - Hij vindt het moeilijk om zijn kansen in te schatten, Stefan Donker uit Veldhoven. Samen met zijn vrouw Inge en dochter Zohra (5) zit hij momenteel in Noorwegen om zich voor te bereiden op de strijd voor het eremetaal op het WK Sledehondenracen.

In 2019 werd Donker tweede op het WK en in 2020 werd hij Europees kampioen, net voor corona uitbrak. Sindsdien kon de Veldhovenaar alleen trainen. Normaal kan Donker tijdens voorbereidingswedstrijden wel inschatten hoe zijn kansen zijn. Dat is nu dus heel lastig.

Hij wilde zich nog voorbereiden door deel te nemen aan een recente wedstrijd in Duitsland. Op weg daar naartoe liep de motor vast van de teambus. Met een huurbus konden ze naar de wedstrijd. “Maar toen we daar eenmaal waren ging er nog maar één dag door vanwege regen. Dus hebben we bijna voor niets gereden.” Donker werd tweede. Daarna was trainen lastig zonder bus en werd het spannend of de motor op tijd vervangen zou zijn.

Quote In de bergen maak ik vaak het verschil ten opzichte van andere teams, omdat de Nederland­se omstandig­he­den met rul zand ons helpen bij moeilijk omstandig­he­den in de sneeuw Stefan Donker

Met die tegenslagen was de voorbereiding voor Noorwegen stroef te noemen. ,,Je moet hier eigenlijk een week van tevoren hier zijn om te acclimatiseren. Vorige week woensdag was de motor er en is Inge naar Duitsland gereden. Ze was er om vier uur ’s middags en de monteurs vonden het zo bijzonder dat wij de bus nodig hadden voor het WK dat ze tot half twaalf ’s avonds hebben doorgewerkt om het af te krijgen.”

Gemiddeld 33 kilometer per uur

Op de eerste dag van het WK kan Donker pas echt zien wat er op hem af komt. ,,Nu kan ik pas hier zien hoe we er exact voorstaan. De anderen hebben natuurlijk ook niet stilgezeten. Het is een vlak en relatief kort parcours van 11,5 kilometer. In de bergen maak ik vaak het verschil ten opzichte van andere teams, omdat de Nederlandse omstandigheden met rul zand ons helpen bij moeilijk omstandigheden in de sneeuw. Nu is het voor iedereen makkelijker om snelheid te maken, waardoor je minder onderscheid kunt maken. Maar de honden ogen fit en we hebben hier nog kunnen trainen. Tijdens de training kwamen we aardig op snelheid. Voor een podiumplaats moet de gemiddelde snelheid rond de 33 à 34 kilometer per uur liggen. Zodat je tussen de 20,5 en 21 minuten uitkomt. Dat houd je met je mountainbike niet bij.”

Jama mocht ook mee

Donker voert deze hobby fanatiek uit, samen met zijn vrouw. Zijn vrouw Inge is onderdeel van het team en helpt onder andere bij de verzorging van de honden. ,,Je moet dit echt met elkaar doen. Deze sport is zo bijzonder; het sportieve element, we zijn gek op dieren én je komt op de mooiste plekjes in Europa.”

Donker gaat het eregoud proberen te behalen met een team van jonge honden. ,,Maar ik heb ook Jama mee, waarmee ik eerder voorop ging bij kampioenschappen die ik won. Jama is wat ouder en heeft wat meer moeite met de hoge snelheid, daarom neem ik haar mee voor in het midden. Ik denk dat ik haar de laatste dag wel nodig had, bovendien heb ik een band met haar.”