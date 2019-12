De horizon in vuur en vlam in Zuidoost-Brabant

De mooiste luchten bewaarde 2019 voor de laatste dagen van het jaar. De mailboxen van het ED werden de afgelopen dagen overspoeld met prachtige foto's van zonsopkomsten, zoals hierboven, gemaakt op Croy tussen Stiphout en Aarle-Rixtel.



De kleur die de lucht op de foto's heeft, is volgens weerman Johan Verschuuren (84) uit Aarle-Rixtel afhankelijk van de luchtdruk: ,,Bij een lage luchtdruk is er een grotere kans op regen. Dan krijg je voornamelijk de rode lucht. Bij een hoge luchtdruk zijn het de blauwe tinten.”



Toch is de ene december de andere niet, zo becijferden de meteorologen van Weeronline.nl. Met 73 zonuren tegenover 49 gemiddeld was het een bijzonder zonnige slotmaand, die bovendien nog net niet voorbij is. De warme winter is volgens Verschuuren het gevolg van de warme zomer. ,,Het zeewater is te warm geworden. Ik denk dat we in februari pas echt winter krijgen", zegt de weerman.