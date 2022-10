De huizenprijs daalt voor het eerst sinds jaren, maar kopen blijft voor velen een utopie

Woonbe­drijf en Wooninc. ruilen woningen ter waarde van 210 miljoen euro; 100 miljoen aan investerin­gen in duurzaam­heid volgen

EINDHOVEN - Corporatie Wooninc. doet 655 sociale huurwoningen in Geldrop en Eindhoven die dringend aan renovatie en verduurzaming toe zijn over aan collega Woonbedrijf. In ruil geeft Woonbedrijf 442 huizen in Nuenen en Waalre af die al wel energiezuinig zijn.

