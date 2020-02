De hut afbreken met Eindhovense pianist Joël Borelli: ‘Robbie Williams had mijn champagne al opgedronken’

Concert Dolly Dots in Eindhoven razendsnel uitver­kocht

1 februari EINDHOVEN – Het concert van de Dolly Dots op 10 november in het Muziekgebouw in Eindhoven is nu al uitverkocht. Het optreden is pas over 10 maanden, maar binnen twee dagen gingen alle 1100 kaartjes die het Muziekcentrum ter beschikking had, de deur uit. Ook het concert in theater Markant in Uden is uitverkocht.