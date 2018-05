De IJzeren Man Eindhoven: Alleen zonnen of ook zwemmen?

Vrijheid is Eindhoven voetballen zonder wegge­stuurd te worden

13:44 Eindhoven - Vrijheid in Eindhoven. Dat is bibberen boven bij de kabelbaan en scoren bij het pannavoetbal. Of een buurtje drinken met je kinderen in de buurt. Het Ketelhuisplein in Strijp S was zaterdag dankzij de zon een prima locatie.