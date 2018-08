De IJzeren Man in Eindhoven gaat blauwalg te lijf

EINDHOVEN - Natuurbad De IJzeren Man in Eindhoven gaat de blauwalg in het water te lijf met waterstofperoxide.

De waarschuwing voor blauwalg stond al weken bij de ingang van de IJzeren Man, maar zwemgasten lieten zich daar niet door weerhouden. Pas toen het negatieve zwemadvies werd uitgevaardigd door de provincie, op 2 augustus, liepen de bezoekersaantallen drastisch terug. ,,Klachten van bezoekers over de blauwalg hebben we eigenlijk nooit gehad”, zegt Bart Francois van De IJzeren Man. ,,Maar zo’n negatief zwemadvies wordt breed uitgemeten in de media en ja, dan blijven de mensen weg. Dat hebben we zeker gemerkt.”

Als alles goed gaat, wordt het water van het Eindhovense recreatiepark weer snel helderder. Een enorme hijskraan takelde woensdagochtend een speciale boot over het hekwerk aan de Javalaan. In enkele uren werd het water van de natuurplas behandeld met waterstofperoxide. De boot is door Francois ingehuurd en wordt gerund door ingenieursbureau Arcadis, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UVA).

Armen

De peroxideboot heeft aan weerszijden brede ‘armen’, waarmee het middel tot net boven de bodem wordt ingebracht. De hoofdboot wordt gevolgd door een kleintje, die continu concentraties en doseringen in de gaten houdt. ,,De blauwalg is niet in staat om waterstofperoxide te neutraliseren, zoals jij en ik en veel andere organismen dat wel kunnen”, vertelt Geert Wijn van Arcadis. ,,We pakken de blauwalg dus op zijn zwakke plek.”

Daardoor, zegt Wijn, is het ook mogelijk om met heel lage concentraties effectief te zijn. ,,Denk aan mondwater, maar dat tienduizend keer verdund. Er is geen bijeffect; ander leven in het water blijft onaangetast. Waterstofperoxide valt uiteindelijk uiteen in water en zuurstof en dat is prima.”

De blauwalg gedijt immers in zuurstofarm water. Mede daarom staan in de IJzeren Man en andere plassen ook fonteinen, die het zuurstofgehalte verhogen.

Bron

In 2009 werd de blauwalg voor het eerst op deze manier bestreden. Later, toen de behandeling een succes bleek, heeft Arcadis een speciale boot laten bouwen. Sindsdien zijn al tientallen plassen verlost van blauwalg. Overigens geeft een behandeling geen garanties voor de lange termijn. ,,We bestrijden de blauwalg, maar de bron wordt niet aangepakt”, benadrukt Wijn. ,,Dit is de meest effectieve manier om snel van de blauwalg af te komen.”