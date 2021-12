De ironie van Carl De Keyzer; aan het werk in Congo

EINDHOVEN - Bij Pennings Foundation in Eindhoven is na de lockdown de tentoonstelling ‘Congo’ van de Vlaamse Magnum-fotograaf Carl De Keyzer te zien. Het is een imposant beeldverhaal van een vrijwel failliet land.

,,Daar heb ik later wel een beetje spijt van gehad, ja”, zegt De Keyzer (63). Maar de lachrimpeltjes rond zijn ogen vertellen een wat ander verhaal. Hoe dan ook: het boek Congo van landgenoot David Van Reybrouck is alom gelauwerd en er zijn er inmiddels meer dan 700.000 van verkocht. ,,Dan is het toch wel een beetje jammer dat we het project niet samen hebben kunnen afronden”, grijnst De Keyzer.

Vrij reizen

Want het Congo-project, dat waren ze samen gestart, de schrijver en de fotograaf, samen op pad in de voormalige Belgische kolonie, om het vijftigjarige onafhankelijkheids bestaan van het land te markeren. ,,En de eerste drie maanden ging het ook prima, maar op een goed moment kon ik - dankzij mijn lidmaatschap van Magnum (het bekende internationale fotoagentschap, red.) wel redelijk vrij door het land reizen, maar David niet. Dus zijn we apart verder gegaan.”

Van Reybrouck kwam niet veel later met zijn vuistdikke en internationaal bejubelde boek op de proppen, De Keyzer deed daar niet voor onder en presenteerde zijn fotoboek Congo en kreeg er in 2010 prompt de ‘Photobook award of the Year’ voor. Hoeveel exemplaren daarvan inmiddels zijn verkocht, kan De Keyzer niet zeggen, hij weet het simpelweg niet.

Quote Ik heb eens deelgeno­men aan een radiointer­view, samen met een aantal Congolezen; ik werd bijna gelynched... Carl De Keyzer

Een deel van de foto’s uit het fotoboek werden in 2010 geëxposeerd in het Fotomuseum in Antwerpen en zorgde er voor veel ophef. ,,Eigenlijk niet eens zozeer de foto’s, maar meer de begeleidende teksten maakten veel los. Die teksten waren gekozen door David en die had hij opgevist uit talloze archieven in Congo. Het waren dus teksten van Congolezen! En daar was men zo boos over, heel merkwaardig. Later heb ik nog eens deelgenomen aan een radiointerview, samen met een aantal Congolezen, nou dat was bepaald niet plezant, ik werd bijna gelynched…”

Nietsontziend

Misschien had die verontwaardiging ook wel te maken met de tweede tentoonstelling die daar gelijktijdig te zien was: Congo Belge en Images. Daarvoor had De Keyzer, samen met co-curator Johan Lagae, meer dan 40.000 glas-negatieven bekeken in het archief van het Afrikamuseum in Tervuren. Enkele honderden daarvan heeft De Keyzer eigenhandig bewerkt en afgedrukt. Die beelden van totslaafgemaakten, werkend op het land of in de mijn, zijn nietsontziend.

Volledig scherm Katholieke missiepost, Jiba, 2007. © Magnum Photo Carl De Keyzer

Over een aantal jaren verspreid - tussen 2003 en 2009 - reisde De Keyzer in totaal tien maanden door Congo, tot 1960 een kolonie van België. Als richtsnoer had de man uit Melle (bij Gent) een oude reisgids meegenomen. Wat De Keyzer altijd doet, deed hij ook in het voormalige land van Koning Leopold II: scherp waarnemen, zo dicht mogelijk op het onderwerp zitten en de groothoeklens optimaal benutten. En zo zie je een reeks aan beelden die indruk maken en tegelijkertijd de enorme armoede van het land over het voetlicht brengen.

Onvermijdelijke Kuifje

Want zie de lezende of studerende man in een karretje zitten, van wat vroeger een vrolijk recreatiecentrum in Kolwezi moet zijn geweest. Nu staat het onkruid flink hoog en hebben de schilderingen op de karretjes - waaronder de onvermijdelijke Kuifje - zichtbaar te lijden gehad van de weersinvloeden.

Of kijk naar de foto van een jonge knul in Lubumbashi (eerder Elisabethville), een foto uit 2008. Hij leunt, op de voorgrond, tegen een stenen balustrade van wat vroeger een school was, en kijkt wat weemoedig het beeld uit. Het ziet er allemaal wat vervallen uit; de vijver is leeg, de fontein spuit niet en studenten of docenten zijn in geen velden of wegen te bekennen. Dan wordt je oog getrokken naar de handen van de knul en dan vooral de wijsvinger van zijn linkerhand. Die is misvormd. Het is weer een van die tweede lagen die De Keyzer steevast in zijn foto’s stopt. En ook altijd proef je zijn ironie en kritiek.

Quote Ze hebben de staatskas voor zo'n 122 miljoen euro geplunderd! Tja, dan schiet het niet op hè Carl De Keyzer

De fotograaf heeft bij het afdrukken doelbewust zo’n veertig procent zwart wit aan de kleurenafbeelding toegevoegd, om op die manier zoveel mogelijk het effect van die aloude reisgids-foto’s te benaderen. ,,Dat is wel gelukt denk ik, maar honderd procent kleur heeft eenzelfde effect, daar kwam ik achter toen ik de foto’s van het Noord-Korea-project, van enkele jaren terug, afdrukte.”

Maar hoe dan ook geven de foto’s van De Keyzer aan hoe slecht Congo ervoor stond, jaren geleden, en eigenlijk is dat nog altijd aan de orde, mede door de corrupte leiding van het land. ,,Heb je vorige maand in De Standaard gelezen wat de vorige president, Joseph Kabila, heeft gedaan? Hij en zijn familieleden hebben de staatskas geplunderd voor zo’n 122 miljoen euro! Tja, dan schiet het niet op hè?

‘Congo Connecting’, Carl De Keyzer. Pennings Foundation, Geldropseweg 63, Eindhoven. Na de lockdown, woensdag t/m zaterdag van 12-17 uur. Tot 26 februari 2022.

Volledig scherm Recreatiecentrum in Kolwezi, 2009. © Magnum Photo Carl De Keyzer