De Kattendans in Bergeijk zoekt meubilair voor huiskamertheater

Theaters mogen weer open vanaf 1 juni, dat wil zeggen: met maximaal 30 mensen per zaal. En vanaf 1 juli met 100 mensen. Inclusief personeel en spelers. Laat maar zitten, redeneren sommige theaters in de regio, want (financieel) niet te doen. Er zijn er ook die er een creatieve draai aan proberen te geven. Zo wil De Hofnar in Valkenswaard bijvoorbeeld meer film gaan draaien en wordt theater De Kattendans in Bergeijk een huiskamertheater. ,,Iedereen is het thuiszitten zat, onze medewerkers, de artiesten”, zegt directeur en impresario Dries Floris. ,,Ze willen graag weer iets doen. Ook ons publiek wil er wel weer ’s uit, verwacht ik. Maar met dertig man kun je geen sfeer creëren in een traditionele theaterzaal, want je hebt veel teveel lege stoelen. Dat is voor een artiest ook niet te doen. Daarom gaan we de zaal leegvegen en daar onder meer knusse tweezitsbanken voor in de plaats zetten. Dat oogt veel intiemer.”