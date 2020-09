De kick van VR-avonturen: lekker zombies neerknallen, ja gezellig!

Het is vast één van de redenen dat The Park Playground zo'n succes is in Vlaanderen en nu ook Nederland wil veroveren. Te beginnen aan de Keizerstraat in Breda, in het voormalige pand van de Kijkshop. Dinsdag opent The Park Playground zowel in Breda als in Eindhoven een vestiging waar bezoekers in teamvorm kunnen genieten van geavanceerde virtual reality-ervaringen in diverse spelvormen.