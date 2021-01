De Kiet in Eindhoven opent ondanks corona de deuren: restaurant zit ramvol, tot politie binnenvalt

Man (66) ‘bijna invalide geschopt’ door groepje jonge tieners in Eindhoven

9 januari EINDHOVEN - Een 66-jarige man is afgelopen maart in Eindhoven zo zwaar mishandeld dat hij een schedelbreuk opliep en bijna invalide raakte. De politie is nog altijd naarstig op zoek naar de vijf jongens die er vermoedelijk verantwoordelijk voor zijn. De reden van de aanval is onbekend.