De kilo’s vliegen er af bij de afslankclub in Acht

,,Dit gun ik iedereen”, zegt deelneemster Elly Bastiaans. In amper drie maanden is ze al bijna zeven kilo kwijt. ,,Ik heb van alles geprobeerd om af te vallen, maar deze manier kan ik goed volhouden en ik heb nooit honger.”

Grote porties

Oprichtster en directeur van EGA, Annie Disseldorp woog ooit vijftig kilo te veel. Zij heeft een manier gevonden om af te vallen door gezondere voeding. ,,Zij heeft uitgezocht welke voedingsstoffen het lichaam nodig heeft. Die gegevens staan in voedingslijstjes. Die eetwijzer is onze bijbel. Alle voeding wordt gewogen, we eten alles, maar met mate”.

Tevreden

Cursiste Yvonne is tevreden, zij is al negen kilo kwijt. De weegschaal gaf na de zomer een gewicht aan waar ze niet blij van werd. Ook zij probeerde al van alles om af te vallen. Met EGA heeft zij een stok achter de deur. ,,Bij mij is het ook een combinatie met bewegen. Ik ben gaan wandelen en zwemmen. Ik mag meer eten dan normaal, veel groente, fruit en zuivel en weinig vet. We hebben lijsten met eetsuggesties per dag. Dat is heel gemakkelijk om mee te beginnen.”