De Klimboom in Eindhoven gooit ventilatoren in de strijd tegen hitte

De tropische hitte zal Nora van den Einden uit groep 6 er niet onder krijgen. Op de kast vlak achter haar staat haar ventilator te blazen. ,,Ik denk dat het zo wel uit te houden is", zegt het meisje. Ook haar klasgenote Maartje de Wit heeft een fan bij zich. ,,Het is goed dat de school wat extra's doet tegen de hitte", vindt vader Jeroen. ,,Hoewel dit weer natuurlijk wel bij de zomer hoort.”

De ventilatoren zijn onderdeel van een hitteprotocol dat eind vorige week in een digitale nieuwsbrief is afgekondigd. Ook petjes en flesjes water mogen zolang de hitte aanhoudt mee de klas in. Ouders zijn geadviseerd hun kinderen met zonnebrand in te smeren. ,,Deze school is niet zo goed geïsoleerd. We hebben veel platte daken, waar de zon de hele dag op staat te branden. Vandaar de extra maatregelen”, aldus directrice Lieke Vrancken.