De Klusbakfiets komt ook om een lamp op te hangen

EINDHOVEN - Wie kent het niet, klusjes die maar blijven liggen. Een losse plint, een lamp die verhangen moet worden of een muurtje schilderen. Tim van Mierlo staat te trappelen om te beginnen met De Klusbakfiets. Vanaf 1 mei rijden professionele klussers in Eindhoven naar grote en kleine klussen.

,,Voor ons is geen klus te groot, maar ook niet te klein. En daar zit het verschil met andere bedrijven. Een elektricien komt niet om een lamp op te hangen, maar als je het zelf niet kan en niemand kent die handig met electriciteit is, dan blijft het maar liggen. Wij doen dat wel", legt Tim van Mierlo (30) uit. Hij komt zelf uit een dorp, Soerendonk, en daar speelt dit helemaal niet. Iedereen kent elkaar en dan is een klusje snel gefixt. In de stad is dat anders. Wat afstandelijker, wat anoniemer en dus minder zogeheten vriendendiensten.

Duurzaam en wat kneuterig

De klusbakfiets is sociaal en duurzaam. Het is belangrijk dat de klussers zich thuis voelen bij dit concept. ,,Ik heb heel veel reacties gekregen op mijn oproep op Facebook. Wel tweehonderd klussers meldden zich aan. Maar ik had er nu maar acht nodig, dus ik kon gaan filteren. Past hij of zij wel bij het bedrijf. Het is gezellig, sociaal, duurzaam en wat kneuterig. Uiteindelijk heb ik acht zelfstandige professionals gevonden waaronder een vader en zoon die allebei schilder zijn en een meubelmaakster. Ik heb nog geen carrièreswitchers in het team, maar als we straks gaan uitbreiden wil ik er graag ook 55 plussers bij, stagiaires en mensen die re-integreren. Zij kunnen zich allemaal aanmelden als klussers. Graag. Zo gevarieerd mogelijk.”

Van Mierlo ‘keurt’ de klussers als mens, of ze in het team passen, of het klikt. ,,Ik ben zelf jaren accountmanager geweest en kan absoluut niet klussen. De oprichter van De Klusbakfiets, Martijn Ebbinge, beoordeelt op professionaliteit. Hij heeft dertig jaar een aannemersbedrijf gehad, dus dat ziet hij meteen.” Ebbinge was de harde bouwwereld zat en begon in 2018 met De Klusbakfiets.

Twintig tot dertig fietsen

Van Mierlo gaat in eerste instantie vanuit zijn huis aan de Leenderweg werken. ,,We komen 's ochtends bij elkaar en drinken koffie tijdens een werkoverleg. Wat voor klussen zijn er, wie gaat het doen, hoe was het weekend. Onze klussers staan niet voor dag en dauw aan de deur, maar vertrekken om 8.30 uur op de fiets naar de klus. Ons tarief is 35 euro per uur, iets meer dan een beunhaas en iets minder dan een bedrijf.”

Het doel is om aan het einde van het jaar twintig tot dertig bakfietsen te hebben. Die koopt Van Mierlo tweedehands. Hij kijkt dus al rond naar een tweede locatie die groot genoeg is en waar vanuit je met twintig minuten fietsen op plaats van bestemming bent.

De Klusbakfiets rijdt al rond in Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Warnsveld, Zutphen en Zwolle.