De laatste ‘In de Pioenroosstraat’: De eerste ontmoeting is pas het begin

Of ik nu binnen stapte tijdens grote of minder grote levensgebeurtenissen: het viel me het afgelopen jaar op hoe enorm openhartig de meeste van mijn straatgenoten waren. Ik moet denken aan Serge, die vertelde over hoe hij uit het dal van zijn drugsverslaving kroop. Of Glen, die zonder geheimen uit de doeken deed dat hij na een herseninfarct zo'n beetje alles kwijtraakte wat hem lief was.

Nog acht van de negentig huizen

Het is me nét niet gelukt om in een jaar tijd met iedereen een lang gesprek aan te knopen. Als mijn administratie klopt, moet ik nog bij acht van de negentig huizen op bezoek. Met de meeste van de inwoners van die acht huizen heb ik al wel kort kennisgemaakt, maar kwam een langer bezoekje even niet uit op het moment dat ik voor de deur stond. Bij anderen stond ik al vaker aan de deur, maar trof ik telkens niemand thuis.

Quote Ik heb met mensen uit liefst twintig verschil­len­de landen kennisge­maakt het afgelopen jaar Niels Guns Als het coronavirus weer iets luwer is, ben ik van plan ook met de laatste straatbewoners beter kennis te maken. Het was door de coronacrisis af en toe puzzelen om het contact aan te blijven gaan. Zo heb ik heel wat gesprekjes op gepaste afstand in voor,- en achtertuinen gehouden. Ook sinds de geboorte van onze zoon Sebastiaan half maart was het soms meer schipperen met mijn tijd dan ik had voorzien. De bank in onze woonkamer lonkte op sommige momenten hard, maar dan ging ik er - soms wat tegenstribbelend - meestal toch op uit. Zonder uitzondering kwam ik vol energie terug, altijd blij dat ik weer iemand had leren kennen.



Ik heb met mensen uit liefst twintig verschillende landen kennisgemaakt het afgelopen jaar, uit (uiteraard) Nederland, België, Duitsland, Italië, Portugal, Roemenië, Hongarije, Servië, Polen, Libië, Marokko, Turkije, Nigeria, de Dominicaanse Republiek, Panama, Suriname, de Antillen, India, Vietnam en China. En dat allemaal in mijn eigen straat.

Internationale ontmoetingen liggen voor het oprapen

Ik zou het iedereen willen aanraden: bel eens aan bij iemand in de buurt en maak gewoon even kennis. Zeker in tijden dat je toch niet op reis kunt, liggen internationale ontmoetingen vlakbij voor het oprapen. Met sommige straatgenoten had ik echt een klik en heb ik al meermaals getennist, een biertje gedaan of zelfs een hapje gegeten. Met anderen is het vervolgcontact beperkt tot 'hallo' en 'dag' op straat of in de supermarkt. Toch zijn ook zulke korte onderonsjes fijn. Het voelt gewoon goed om te weten wie er nu eigenlijk zoal vlakbij woont.

Binnenkort wil ik gaan schrijven over wat de ontmoetingen me nu eigenlijk hebben opgeleverd en een en ander gaan bundelen samen met al gepubliceerde verhalen. Want de eerste ontmoeting is immers nog niet het einde, het is pas het begin.