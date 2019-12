De laatste keer lallend het Beursgebouw uit

Ondanks een pijnlijk 2019 heeft PSV in het eigen Philips Stadion weinig laten liggen

15:27 PSV sloot zaterdagavond het kalenderjaar 2019 af met een thuiszege op PEC Zwolle. Daarmee werden het 42ste, 43ste en 44ste punt in een thuisduel in dit jaar begroet. De Eindhovenaren hebben niet al te veel laten liggen in eigen huis en verloren in 17 thuiswedstrijden in de eredivisie maar 7 punten (tegen Feyenoord, Ajax en AZ). Alleen van AZ verloor PSV dit jaar (0-4).