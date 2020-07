De laatste speklapjes voor De Vleeshoek in Eindhoven: ‘Slager is uitstervend ras’

Meer dan driehonderd slagers

De Vleeshoek was de enige overgebleven slager in de nabije omgeving. ,,Het is een uitstervend ras”, constateert Van den Boogaard. ,,Toen ik in 1988 zelfstandig begon, waren er meer dan driehonderd slagers in Eindhoven.” Daarvan zijn er volgens de slager nog slechts een handjevol over. ,,Men kan nergens meer terecht. Alle kleine winkels verdwijnen.”