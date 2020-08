De lekkerste kippenbillen op de markt op Kastelenplein

De markt op woensdagmiddag zorgt voor extra volk en een sfeertje van ‘ons kent ons’ op het Kastelenplein in Eindhoven.

,,Veel kooplui staan hier al tientallen jaren met hun kraam op het plein voor het winkelcentrum”, vertelt Paul Couwenberg, marktmeester op alle negen de (wijk­-) markten in Eindhoven. ,,En allemaal hebben ze hun eigen klantenkring die soms uit meerdere generaties van één familie bestaat.”

Toiletwagen en vergunningen

De marktmeester regelt in Eindhoven zes dagen per week alle praktische zaken rondom het marktgebeuren. ,,Ik bepaal de indeling van de markt, wijs kooplui hun plek en regel elektriciteit. Houd de diversiteit van het aanbod in de gaten, check of de vergunning van de kooplui klopt, zorg voor de toiletwagen en handel eventuele klachten van bezoekers en kooplui af. Dat soort zaken.”

De woensdagmiddagmarkt in Gestel telt gemiddeld tussen de twintig en dertig kramen, met soms uitschieters richting de veertig. Tilburger Dave de Beer staat al een kwart eeuw met zijn kraam in huishoudtextiel op de markt. ,,Op tien plaatsen per week. Enkele in Eindhoven, de andere in de regio.”

Communiefeest

Hij vindt de Gestelse markt ‘knus en gezellig’. ,,Elke markt, groot of klein, in de stad of in een dorp, heeft zijn eigen identiteit”, vertelt hij. ,,Dat heeft te maken met welk publiek er komt, op wat voor locatie en ook op welke dag.” Ongeveer de helft van zijn klandizie zijn vaste klanten. Met wie hij vaak een praatje maakt. ,,Je informeert hoe het thuis is, of de hond nog ziek is en hoe het communiefeest van een kleinkind is geweest. Dat maakt het contact persoonlijker.”

Zijn opmerking wordt meteen bevestigd door een oudere vrouwelijke klant. ,,Ik koop al heel lang bij Dave mijn beddengoed en handdoeken. Hij geeft eerlijk advies en waar voor mijn geld.”

Twee appelflappen

Wiert-Jan Kooiman haalt al jarenlang elke woensdag twee appelflappen bij brood- en banketkraam ’t Stoepke. ,,Voor mij en mijn vriendin. Omdat ze hier het lekkerst zijn.” Ook de krasse Dora Winkelhof gaat wekelijks naar de markt. ,,Voor de kaas. Die heeft hier tenminste smaak. En vaak haal ik dan ook een lekkerbekje.”

Persfotograaf Bert Jansen loopt regelmatig aan bij de kraam met halve haantjes en kippenbouten van Kristel. ,,Kristel heeft absoluut de lekkerste kippenbillen van heel Eindhoven.”

De weekmarkt op het Kastelenplein is elke woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.